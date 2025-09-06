logo
"زلزال ليلي".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات "نسف متزامن" في غزة (فيديو)

"زلزال ليلي".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات "نسف متزامن" في غزة (فيديو)
من الغارات على قطاع غزة
06 سبتمبر 2025، 1:32 ص

نفذت الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة السبت، عمليات نسف وتفجير متزامنة، هزت أرجاء قطاع غزة ووصفها سكان بأنها أشبه بـ "زلزال ليلي".

واستهدفت عمليات الجيش الإسرائيلي، عدداً من البنايات السكنية في مدينة غزة، والتي تأتي في أعقاب تفجير برج "مشتهى" الشهير.

تزامن ذلك مع شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية ترافقت مع قصف مدفعي واسع على مناطق مختلفة في شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر بأن الجيش لإسرائيلي نفذ للمرة الثالثة عمليات نسف طالت المباني السكنية في منطقة "أبو إسكندر" بحي "الشيخ رضوان" شمالي القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية فجرت روبوتات مفخخة في محيط "بركة الشيخ رضوان" شمال غربي مدينة غزة، كما أطلقت طائرات مسيّرة نيرانها بشكل مكثف تجاه شارع الجلاء وأحياء "الشيخ رضوان" شمالي المدينة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أيضاً عملية نسف بالمتفجرات في منطقة عمارات "طوهوكو" جنوب "مدينة حمد السكنية" في خان يونس، جنوبي القطاع.

ونفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية جنباً إلى جنب مع الطيران المسيّر غارات جوية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

