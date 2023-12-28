نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من جدة إلى ميناء عدن.. ما دلالاته؟

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن/رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أن ميناء عدن جاهز لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية، مثمنًا الجهود الإماراتية والسعودية في إجراء ترتيبات النقل.

ووجه خلال ترأسه اجتماعًا بوزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، لـ"تذليل الصعوبات أمام التجار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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وذكرت وزارة النقل في بيان، أن النقل يأتي بعد توفير وسائل ومعدات الكشف، وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي.