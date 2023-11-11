الإسبان "قلقون" إزاء الصراع الدائر في غزة

أفاد تقرير لمركز البحوث الاجتماعية "CIS"، بأن 78.5% من الإسبان أعربوا عن قلقهم إزاء الحرب الدائرة في غزة بين الجيش الإسرائيلي و"حماس"، بينما أعرب 71.8% عن قلقهم بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي بدأت قبل عام ونصف العام، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، فإن 41.2% من الإسبان يقولون إنهم "قلقون للغاية"، و37.3% "قلقون إلى حدّ ما" بشأن الحرب في قطاع غزة، مقارنة بـ 8.3% يقولون إنهم "قلقون قليلًا أو غير مهتمين على الإطلاق".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسبانية تمكّنت من تحديد مكان حوالي 10.000 مواطن إسباني في قطاع غزة، وبدأت مساعدتهم. حيث تعمل وزارة الخارجية منذ عدة أيام على إجلاء ما بين 170 و190 إسبانيًّا، من بينهم حوالي 80 طفلًا.