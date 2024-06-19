معاريف: القبة الحديدية لن تحمي إسرائيل من صواريخ "حزب الله"

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، أن تقديرات وتحليلات نُشرت حول الحرب المُقبلة ضد "حزب الله"، أظهرت أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية قد لا تتمكن من مواجهة كمية الصواريخ التي سيتم إطلاقها من الجانب اللبناني.

وقالت "معاريف" إن "حزب الله اللبناني يعتبر التنظيم غير الحكومي الأكثر تسليحًا في العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن لديه نحو 130 ألف صاروخ يمكنها أن تطغى بسرعة على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وتضرب أكبر المدن".

وأضافت: "من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن التصعيد سيكون مدمرًا أيضًا للبنان، حيث يتصرف حزب الله بشكل أساس كدولة داخل الدولة، كما من المُتوقع أن تهاجم إسرائيل بيروت وغيرها من المدن الكبرى".