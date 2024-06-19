معاريف: القبة الحديدية لن تحمي إسرائيل من صواريخ "حزب الله"
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، أن تقديرات وتحليلات نُشرت حول الحرب المُقبلة ضد "حزب الله"، أظهرت أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية قد لا تتمكن من مواجهة كمية الصواريخ التي سيتم إطلاقها من الجانب اللبناني.
وقالت "معاريف" إن "حزب الله اللبناني يعتبر التنظيم غير الحكومي الأكثر تسليحًا في العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن لديه نحو 130 ألف صاروخ يمكنها أن تطغى بسرعة على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وتضرب أكبر المدن".
وأضافت: "من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن التصعيد سيكون مدمرًا أيضًا للبنان، حيث يتصرف حزب الله بشكل أساس كدولة داخل الدولة، كما من المُتوقع أن تهاجم إسرائيل بيروت وغيرها من المدن الكبرى".
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إنه "حتى لو كان الجانبان يأملان في تجنب الحرب، فقد يتم جرهما إليها عن طريق الخطأ".
وأضاف: "ما يقلقني كل يوم هو سوء تقدير أو حادث، كصاروخ طائش مخصص لغرض معين، ولكنه يصيب شيئًا آخر، وهذا قد يجبر الأنظمة في كل دولة على الرد بطريقة تؤدي إلى الحرب".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، إنه "على الرغم من اعتقاده بأن أيًا من الطرفين غير مهتم بحرب أوسع نطاقًا، فإن هُناك إمكانية في هذا الاتجاه".
من الجانب الآخر، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن خوض الحرب"، كما حذّر من أنه "في حرب شاملة، سيتم تدمير حزب الله، وسيتلقى لبنان ضربة قاسية".