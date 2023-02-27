صحيفة عبرية: "قمة العقبة" لم تؤدّ لاتفاقيات عملية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الإثنين، أن "قمة العقبة" التي عقدت في الأردن، لم تؤد إلى أي اتفاقيات عملية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن ما تم التوافق عليه هو فقط "اتفاقيات تصريحية".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم، إنه "بالرغم من الإعلان الأردني والتأكيد الأمريكي على تعهد إسرائيل بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة؛ إلا أنه لم تكن هناك اتفاقيات عملية".