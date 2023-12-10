ما محور "فيلادلفيا" الذي تلمح إسرائيل لإعادة احتلاله؟

تواصل إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مراقبتها عن كثب لمحور "فيلادلفيا" الواقع بين مصر والقطاع، فيما زادت وتيرة التلميحات الإسرائيلية بشأن إمكانية إعادة احتلاله مجددًا.

وانسحبت إسرائيل من المحور العام 2005، وفق خطة إعادة الانتشار التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، والتي كانت بشكل أحادي الجانب، ووقعت تل أبيب والقاهرة اتفاقًا لضمان تأمينه وعدم استغلاله للأنشطة العسكرية.

مراقبة إسرائيلية

وحسب تقارير عبرية، فإن "الجيش الإسرائيلي يراقب محور فيلادلفيا لمنع هروب قيادات في حركة حماس أو تهريب رهائن ومحتجزين من غزة لمصر"، مؤكدة أن هناك "رسائل مصرية واضحة برفض أي وجود إسرائيلي على المحور".

وأشارت التقارير إلى أن "هناك تخوفا لدى تل أبيب من إقدام كبار مسؤولي حماس على الهرب عبر أنفاق منطقة رفح إلى سيناء مع الرهائن، والوصول لدولة تقبلهم، مثل إيران أو اليمن أو لبنان".

واخترق الفلسطينيون المحور مرتين على مدار الأعوام الماضية، الأولى كانت عقب الانسحاب الإسرائيلي العام 2005، إذ استمر مرورهم لرفح المصرية وبعض القرى عدة أيام، والثانية نهاية العام 2008 مع اشتداد الحصار الإسرائيلي لغزة.