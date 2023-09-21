مجلس الصحافة المغربي يشتكي "التبخيس" الفرنسي لجهود الإنقاذ بعد زلزال الحوز

وجه "المجلس المغربي للصحافة"، يوم الأربعاء، شكوى إلى "مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة" في فرنسا، حول رصده مجموعة مخالفات مرتكبة من قبل كل من صحيفتي "شارلي إيبدو" و"ليبيراسيون" الفرنسيتين.

وجاءت تلك المخالفات المرصودة من جانب "المجلس المغربي للصحافة" خلال تغطية الصحيفتين الفرنسيتين لأحداث الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعبّر المجلس، في بيان وصل "إرم نيوز"، عن رفضه لما قامت به جريدة "شارلي إيبدو" بنشرها كاريكاتيرًا يتضمن تحريضًا على عدم التضامن والمساهمة في دعم ضحايا الزلزال.

ووصف البيان ذلك الفعل بأنه "غير مقبول"، وأنه "يمس بمبدأ مؤازرة ضحايا الكوارث الطبيعية في مخالفة تامة للمبادئ الإنسانية".

وأبدى المجلس امتعاضه من قيام صحيفة "ليبيراسيون"، بنشر صورة على غلافها لامرأة من ضحايا الزلزال، بعنوان: "أنقذونا.. نحن نموت في صمت".

وأكد المجلس أنه بعد التحقق من مضمون كلام المرأة، الذي راج في شبكات التواصل الاجتماعي، تبين أنه يتنافى مع حقيقة ما كانت تقوله، مما يشكل ضربًا لمصداقية العمل الصحفي والمهنية المفروض التحلي بها عند معالجة القضايا التي تكتسي طابعًا إنسانيًا، لاسيما في لحظات الكوارث الطبيعية.