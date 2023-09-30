لبنان.. مواجهات خلال مسيرة تنادي بحقوق المثليين

أصيب عدد من الأشخاص خلال مواجهات اندلعت وسط بيروت، اليوم السبت، بين مشاركين في مسيرتين، الأولى تمت الدعوة إليها تحت شعار "مسيرة الحريات"، والثانية رفعت شعار "احم عائلتك".

وذكر مشاركون في المسيرة الأولى التي انطلقت من ساحة رياض الصلح، أنهم حوصروا وتعرضوا للاعتداء والضرب، وأن قوة مكافحة الشغب تعمل على جمعهم في آلياتها لضمان أمنهم وإخراجهم من المنطقة.