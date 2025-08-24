المرصد السوري: الجيش الإسرائيلي يُقيم حاجزا مؤقتا في القنيطرة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة إسرائيلية توغلت بين بلديات محافظة القنيطرة جنوبي سوريا وأقامت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة، في مشهد بات يتكرر بمناطق جنوبي البلاد.

وذكر المرصد السوري أن "قوة إسرائيلية مؤلفة من مدرعة وعدة سيارات دفع رباعي محملة بالجنود توغلت بين بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشار إلى أن "دورية أخرى مكونة من 5 آليات توغلت باتجاه قرية بريقة، وتمركزت بالقرب من مفرزة تتبع للأمن العام، قبل أن تقيم حاجزاً مؤقتاً وتعمد على تفتيش المارة".

ورصد المرصد السوري يوم أمس السبت توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤقتًا في بلدة بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، مؤلفة من 3 عربات "همر" وآليتين من طراز "هايلوكس".

ونصبت القوة الإسرائيلية حاجزًا مؤقتًا قرب المفرزة الأمنية في البلدة، وأوقفت عددًا من المدنيين المارين عبر الطريق، بحيث تم تفتيشهم وتصويرهم مع بطاقاتهم الشخصية، ولم يستمر التوغل طويلًا، إذ انسحبت القوة من الموقع بعد وقت قصير من توغلها.

ويوم الجمعة الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات إسرائيلية توغلت في قرى وبلدات محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، ونصبت الحواجز، وفتشت المدنيين، واعتقلت عدداً منهم.

وذكرت الوكالة أن "دورية مؤلفة من 6 عربات تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت، فجر الخميس، من جهة الجولان المحتل إلى بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان من عائلة المصري قبل أن تغادر المنطقة، وتفرج عن الشبان الثلاثة في وقت لاحق".