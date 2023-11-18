"تعرّضنا للضرب وسوء المعاملة" .. شهادات معتقلين من الضفة لدى إسرائيل

كان حمزة القواسمي في منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية، الشهر الماضي، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل بعد منتصف الليل، واعتقلته.

وشارك بائع القهوة البالغ من العمر 27 عامًا في مسيرات مناهضة للحرب على غزة. وكان قد تم القبض عليه واحتجازه، سابقًا، بسبب انتمائه للكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، لكنه قال إن المعاملة هذه المرة كانت الأسوأ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القواسمي أن معتقليه عصبوا عينيه، وصفّدوا يديه، وأخذوه بعيدًا، واتهموه بأنه عضو في تنظيم "داعش" وضربوه، وفي وقت ما أزالوا العصابة عن عينيه حتى يتمكن من رؤيتهم، ووجهوا أسلحتهم إلى رأسه مع التهديد بقتله.

وذكر "القواسمي" أنه تم وضعه رهن الاعتقال الإداري في سجن عوفر، حيث كانت الزنازين مكتظة. وقال إنه قابل نحو 70 سجينًا هناك كان معظمهم مصابين بكدمات واضحة، كما حُرم أحد السجناء تعرّض للضرب حتى كسرت ذراعه من الرعاية الطبية.

وقال "القواسمي" إنه تم إطلاق سراحه بعد احتجازه لمدة أسبوعين. وأضاف أن حراس السجن أخبروه بأن متعلقاته الشخصية، بما فيها ملابسه، التي صُودرت عند وصوله أُلقيت في سلة المهملات، وأجبروه على المغادرة بملابسه الداخلية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي "لم يردَّ على طلبات للتعليق على قضية القواسمي".

وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، التي تمثّل السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل، إن "القواسمي" واحد من أكثر من 2700 فلسطيني اعتقلوا في الضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.