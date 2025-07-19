بريطانيا: نشعر بالفزع من العنف في جنوب سوريا

شدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم السبت، على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا مستداما، مؤكدا أن ما يحدث في المحافظة "أمر يبعث على الفزع".

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وتشهد مدينة السويداء منذ نحو أسبوع اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو ومقاتلين دروز، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن السورية، تزامنا مع قصف إسرائيلي، انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار.

وجاء في منشور للامي على حسابه في منصة "إكس": "نشعر بالفزع من العنف في جنوب سوريا"، مشدداً على "ضرورة إنهاء القتال وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

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وأضاف: "تحدثتُ أمس مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في إطار جهود المملكة المتحدة للدعوة إلى حل سلمي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف للالتزام به.