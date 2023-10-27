مصدران أمنيان: سقوط مقذوف على مدينة نويبع المصرية

قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم الجمعة، إن مقذوفًا سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر، وإن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف المصدران أن المقذوف سقط في جزء من المدينة، وهو أرض صحراوية.