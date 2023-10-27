مصدران أمنيان: سقوط مقذوف على مدينة نويبع المصرية
قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم الجمعة، إن مقذوفًا سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر، وإن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف المصدران أن المقذوف سقط في جزء من المدينة، وهو أرض صحراوية.
ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان قوله إنه سمع دوي انفجار قوي، وشوهدت سحب من الغبار عن بعد.
من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.
وأضاف أدرعي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق، لافتًا إلى أنه "حسب تقديرنا فالإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد".
وأكد أن إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة لتعزيز الحماية في المنطقة بمواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر.