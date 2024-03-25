مقتل جنديين يمنيين بهجوم للقاعدة في أبين

قُتل جنديان من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، جنوب اليمن، مساء الأحد، إثر هجوم مباغت شنّه مسلحون من تنظيم "القاعدة"، شرق محافظة أبين، جنوب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن عناصر تنظيم "القاعدة" شنّت هجومًا مسلحًا على موقع عسكري، خاضع لسيطرة القوات العسكرية والأمنية شرق مديرية مودية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين، قتل على إثرها جنديين وأصيب آخران بجراح.