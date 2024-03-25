مقتل جنديين يمنيين بهجوم للقاعدة في أبين
قُتل جنديان من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، جنوب اليمن، مساء الأحد، إثر هجوم مباغت شنّه مسلحون من تنظيم "القاعدة"، شرق محافظة أبين، جنوب البلاد.
وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن عناصر تنظيم "القاعدة" شنّت هجومًا مسلحًا على موقع عسكري، خاضع لسيطرة القوات العسكرية والأمنية شرق مديرية مودية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين، قتل على إثرها جنديين وأصيب آخران بجراح.
من جانبه، نقل الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، عن مصدر عملياتي، أن عددًا من عناصر "القاعدة" تسللوا إلى المناطق الجنوبية من "وادي عومران" شرق مودية بمحافظة أبين، وهاجموا إحدى الدوريات العسكرية في منطقة "الكسارة".
وأشار إلى مقتل جنديين، أثناء تصدي أفراد الدورية والمرابطين في منطقة الانتشار للهجوم، إضافة إلى مصرع وجرح عدد من العناصر المهاجمة.
وذكر أن القوات العسكرية والأمنية المشاركة في عملية "سهام الشرق"، نفّذت خلال الأسابيع الماضية، "سلسلة من حملات التمشيط والملاحقة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المرتفعات والسلاسل الجبلية الوعرة والأودية النائية، وتمكنت من اقتحام مراكز إيواء جديدة استخدمتها عناصر التنظيم كنقاط تجمّع بعد طردها من معاقلها ومعسكراتها الرئيسة كوادي عومران".
وكانت القوات العسكرية والأمنية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى حكومة تابعة لإدارة أمن محافظة أبين، قد أطلقت عملية عسكرية، في شهر أغسطس/آب من العام 2022، تدعى "سهام الشرق"، بهدف تطهير محافظتي أبين وشبوة من عناصر "تنظيم القاعدة".