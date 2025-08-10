مستشار نتنياهو: "حماس" حصلت على نصف مليار دولار من مساعدات غزة

زعم أوفير فالك، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس ربحت نحو نصف مليار دولار عام 2024 من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة.

ووفق تقرير نشره موقع "هيدبروت" العبري، أوضح فالك أن حماس تبيع هذه المساعدات في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، ممولةً بذلك أنشطتها.

وفي إطار المفاوضات التي شارك فيها بالدوحة، كتب فالك: "من نقاط الخلاف الرئيسة في مفاوضات وقف إطلاق النار، كان إصرار حماس على حق النقض (الفيتو) بشأن ما يمكن وما لا يمكن توزيعه من غذاء في غزة".

ووفقًا له، تطالب حماس بأن يتولى الهلال الأحمر والأونروا، اللذان تسيطر عليهما، توزيع جميع المساعدات، لتكون تحت إدارتها.

وأكد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن استراتيجية حماس تتمثل في إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا ومضاعفة معاناة السكان، لاستخدام ذلك كأداة دعائية.

وأوضح: "لهذا تستهدف حماس المدنيين الإسرائيليين، وتختبئ وراء المدنيين الفلسطينيين، ثم تحاول الكذب في نقل الوقائع".

وأشار فالك إلى ذراع عنصر حماس السميكة التي ظهرت في فيديو الرهينة أفيتار ديفيد على النقيض من ذراع الرهينة النحيلة، وزعم أن "الرهائن هم الوحيدون الذين يُجوعون عمدًا في غزة".

وفي سياق منفصل، انتقد فالك بشدة الدول الغربية التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية، قائلًا: "في أوروبا وكندا، تختار الحكومات اليسارية التي تعتمد على الأصوات الإسلامية المتطرفة، من أجل البقاء في السلطة، تهدئة الإرهاب بدلًا من مواجهته".