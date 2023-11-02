لتجنب الوقوع بمستنقع غزة.. دروس على إسرائيل تعلمها من حرب أفغانستان

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن تجربة الولايات المتحدة في المراحل الأولى من استجابتها لأحداث 11 سبتمبر، تقدم دروسًا مفيدة لإسرائيل اليوم التي يخوض جيشها حربا شرسة في قطاع غزة ضد حركة حماس.

وقالت المجلة في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن أول هذه الدروس هو أهمية التخطيط ووضع أهداف واقعية، فلا تقضم أكثر مما تستطيع مضغه، وثانيها الحاجة إلى معرفة نقاط القوة والكفاءات الأساسية لدى الفرد، وإدراك متى قد يكون من المفيد الاعتماد على الآخرين.

وثالث هذه الأهداف بالنسبة لدولة في موقف إسرائيل، أن يفكر قادتها بشكل إستراتيجي حول من يستطيع مساعدتهم في تحقيق أهدافهم، وحول من هم أعداؤهم وما يخشونه ويرغبون فيه.