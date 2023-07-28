السودان.. "حركات دارفور" تصف تصريحات لمساعد البرهان بـ"النهج الاستفزازي"

ردت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور، اليوم الجمعة، على تصريحات مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، واعتبرتها "دعوة للحرب ونهجا استفزازيا".

وكان الجنرال العطا قد استنكر خلال مقطع فيديو، أخيرًا، موقف الحياد، الذي تقف فيه حركات الكفاح المسلح من الحرب الدائرة في البلاد، مطالبًا إياها بالقتال إلى جانب الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وقالت الحركات المسلحة، في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، اليوم الجمعة، إن الجنرال العطا وصف موقف الحركات بأنه "غير وطني، وإن على قادتها العودة إلى موطنهم الأم بدلاً من موقف الحياد مما يجري في السودان".

واعتبر البيان، الموقّع من رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة للكفاح المسلح، الرائد أحمد حسين مصطفى، أن حديث مساعد البرهان "تشكيك في جنسية قادة حركات الكفاح المسلح وعدم سودانيتهم".