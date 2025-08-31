بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
العالم العربي

المستوطنات أم كامل الضفة.. إسرائيل تدرس سيناريوهات الضم

نتنياهو وكاتس وزامير المصدر: رويترز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 3:10 م

 قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد.

وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 فعليًا، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.

ومن غير الواضح أين سيُطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى، سواء في المستوطنات الإسرائيلية فقط أو في بعضها أو في مناطق محددة من الضفة الغربية مثل غور الأردن، وما إذا كانت أي خطوات ملموسة ستعقب المناقشات. ومن المحتمل أن تستلزم خطوات كهذه عملية تشريعية طويلة.

 ومن المرجح أن تثير أي خطوة نحو الضم في الضفة الغربية تنديدا واسع النطاق من الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقبلية في هذه الأراضي، وكذلك من الدول العربية والغربية. ومن غير الواضح موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه المسألة.

ولم يرد المتحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على طلب للتعليق على ما إذا كان ساعر قد ناقش هذه الخطوة مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.

ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق على ما إذا كان رئيس الوزراء يدعم الضم، وإذا كان الأمر كذلك فأين المناطق التي ستضمها إسرائيل؟.

