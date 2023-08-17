"الأونروا" تدعو المسلحين لإخلاء منشآتها في "عين الحلوة" بلبنان

دعت منظمة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الخميس، الجهات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" إلى إخلاء منشآتها فورًا في المخيم لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وقالت دوروثي كلاوس، مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان، إنها تلقت "تقارير مقلقة" تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها، بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم (عين الحلوة)".

وأضافت المسؤولة الأممية أن منشآت "الأونروا" تعرضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في مخيم "عين الحلوة" بين مسلحي حركة "فتح" والفصائل الإسلامية، وفق بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس".