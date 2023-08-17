"الأونروا" تدعو المسلحين لإخلاء منشآتها في "عين الحلوة" بلبنان
دعت منظمة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الخميس، الجهات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" إلى إخلاء منشآتها فورًا في المخيم لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
وقالت دوروثي كلاوس، مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان، إنها تلقت "تقارير مقلقة" تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها، بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم (عين الحلوة)".
وأضافت المسؤولة الأممية أن منشآت "الأونروا" تعرضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في مخيم "عين الحلوة" بين مسلحي حركة "فتح" والفصائل الإسلامية، وفق بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس".
وأشارت الى أن "المجمع يحتوي على 4 مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لنحو 3,200 طفل من لاجئي فلسطين".
وأكدت ان "هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين".
وشددت على أنه "يجب حماية جميع منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات. يجب أن تكون المدارس ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب. يجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة".
ودعت "جميع الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين".