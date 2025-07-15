المرصد السوري: إعدام 12 شخصا داخل مضافة في السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية أقدموا على تنفيذ إعدامات ميدانية طالت 12 مواطناً في مدينة السويداء.

وأضاف المرصد في بيان، أن ذلك جاء عقب اقتحام مضافة “آل رضوان” في مدينة السويداء، وسط معلومات تفيد باختطاف آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وأشار إلى أنه "جرى إعدام 4 مواطنين بينهم سيدة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة".

وفي سياق منفصل، ذكر المرصد أن مجموعة مسلّحة تابعة لدوريات الأمن العام أطلقت النار بشكل مباشر على ثلاثة أشقاء بالقرب من دوّار الباشا شمال مدينة السويداء، أثناء وجودهم برفقة والدتهم، التي شاهدت لحظة إعدامهم ميدانياً.

وبين أنه خلال 48 ساعة بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني، 135 قتيلا وهم: 64 من أبناء محافظة السويداء بينهم طفلين وسيدتين، بالإضافة 52 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، ومسلحي البدو و19 بينهم سيدة أعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.