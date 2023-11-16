مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": إسرائيل تستخدم أسلحة جديدة وخطيرة بحربها على غزة

قال المدير الطبي في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة إياد الجبري، إن إسرائيل تستخدم أسلحة جديدة وخطيرة في حربها على القطاع، مشيرًا إلى أن نحو 15% من الأطفال المصابين بُترت أطرافهم خلال الحرب.

وأوضح الجبري لـ"إرم نيوز"، أن "بتر أطراف الأطفال وغيرهم من الجرحى كان بسبب الاستهداف المستمر للمباني السكنية بنوع جديد من الصواريخ يحتوي على شفرات حادة وشظايا تتناثر في مختلف الجهات".

وأضاف أن "الشفرات قطعها كبيرة؛ ما يتسبب ببتر أطراف المصابين وبعضهم يتحول لأشلاء؛ ما يزيد من خطورة الإصابات وخاصة بين الأطفال".

وتابع: "أصوات الصواريخ عنيفة وانفجاراتها شديدة للغاية، كما إنها تسببت بحروق شديدة جدًّا لعدد كبير من المصابين، وهي الحروق التي لم نرَ مثلها من قبل".