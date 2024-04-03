الجيش الإسرائيلي: "خطأ جسيم" وراء مقتل عمال الإغاثة في غزة

وأوضح هاليفي حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" أنّ ما جرى "كان خطأً أعقب عملية تحديد هدف خاطئة حصلت ليلاً"، مشيرا إلى أن ذلك وقع "أثناء حرب، في ظروف معقّدة للغاية، وما كان ينبغي لهذا الخطأ أن يحدث".