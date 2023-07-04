رغم عملية جنين.. أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني دخلوا إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قادمين من الضفة الغربية والمدن الفلسطينية.

كما عبر اليوم 1700 عامل حتى الساعة 8:00 صباحا معبر الجلمة- أكبر وأهم معبر لسكان جنين والمنطقة المحيطة بها - إلى إسرائيل والضفة الغربية، بالرغم من العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها للاجئين.

كما عبر 1200 عامل معبر "إيريز" على الحدود مع غزة صباح اليوم.

وفي غضون ذلك، قالت القوات الأمنية الإسرائيلية إنها ستقوم خلال الساعات المقبلة بإصلاح البنية التحتية المدنية التي تضررت نتيجة العملية العسكرية في مخيم جنين، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي سيواصل أفرادها الإصلاحات بعد ذلك.

ومن البنى التحتية التي تضررت في المخيم مواسير المياه، الأمر الذي عطَّل تزويد مياه الشرب للمنطقة، وكابلات كهربائية تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، نجم عن نشاط الجرافات الإسرائيلية في أزقة المخيم.