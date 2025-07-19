"يديعوت أحرونوت": دروز إسرائيل يشعرون بخيانة من تل أبيب

قالت وسائل إعلام عبرية إن دروز إسرائيل يشعرون بالخيانة من قبل حكومتهم، بعد تصاعد الاشتباكات بينهم وبين قوات من الجيش وحرس الحدود، على إثر محاولة بعضهم اختراق الحدود باتجاه سوريا.

ووفق التقارير العبرية، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، واصل الدروز الإسرائيليون محاولاتهم لاجتياز السياج الحدودي إلى سوريا.

وفي بيانٍ غير مألوف، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن بعض المتسللين استخدموا العنف ضد الجنود.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هذه الاشتباكات غير التقليدية جاءت على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذى يغضب ويخاف منه الدروز في سوريا وإسرائيل، ويعتبرون أن تل أبيب أخلفت وعد الدم وخانتهم لمصلحة نظام أحمد الشرع.

وأضافت الصحيفة أن "القيادة الشمالية والشرطة سجلتا إخفاقًا جديداً في تأمين السياج الحدودي: إذ اخترق مئات المتظاهرين الدروز السياج الحدودي مجدداً بعد دفعهم ومهاجمتهم رجال الشرطة والجنود، ولم تتمكن القوات من اعتقال المشتبه بهم".

ووفقاً لشهادات، تعرّض الجنود بالفعل للهجوم من قبل الحشود، وتقاعس الجيش الإسرائيلي والشرطة في تنفيذ عمليات تفريق الحشود باستخدام وسائل تفريق الاحتجاجات.

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وكان عدد قوات الشرطة الموجودة في الموقع أقل بكثير من المهاجمين، وسط اتهامات لبعض الدروز بالثمالة خلال اختراق الحدود.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن الدروز الإسرائيليين واصلوا التجمع حول السياج، بل إن بعضهم عبر إلى الجانب السوري.

وأشار البيان لأول مرة على غير العادة، إلى أن الدروز السوريين الإسرائيليين استخدموا العنف ضد قوات الأمن في الاشتباكات حول السياج.

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وتدخلت قوات الجيش وحرس الحدود مساء السبت لتفريق تجمع عنيف لعشرات الدروز الإسرائيليين في منطقة الحدود مع سوريا.

وبعد التجمع، اجتاز الدروز السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، مستخدمين العنف ضد القوات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ينظر بخطورة بالغة إلى أي عنف ضد موظفيه وقواته الأمنية، ويؤكد أن عبور السياج إلى سوريا يُعد جريمة جنائية ويعرض حياة الدروز وقوات الجيش الإسرائيلي للخطر.