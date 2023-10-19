دعت لتوطين فلسطينيي غزة.. سياسية تونسية تثير غضبًا
أثارت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة التونسي، ألفة الحامدي، اليوم الخميس، جدلاً واسعًا، على خلفية دعوتها الرئيس قيس سعيّد، إلى استضافة اللاجئين الفلسطينيين وإدماجهم في المجتمع.
وطالبت الحامدي بفتح "باب اللجوء السياسي غير المشروط أمام الفلسطينيين، وأن تستعد الدولة والشعب التونسي لاستقبال مليون فلسطيني" على حد تعبيرها.
وشددت "الحامدي" على ضرورة تعديل القانون والسماح لكل التونسيين بتبني وكفالة الأطفال الفلسطينيين اليتامى في أقرب الآجال، موضحة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات لتبنّي طفلة فلسطينية يتيمة.
ووجّه سياسيون وإعلاميون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي، انتقادات لألفة الحامدي واتهموها بخدمة "مخطط إسرائيل القائم على تهجير الفلسطينيين من أرضهم".
وقال الإعلامي وليد الماجري في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شاهدت الكثير من الغرائب في حياتي، لكنني لم أرَ مثل هذا الغباء السياسي.. تدعو لاستقبال ملايين الفلسطينيين وتوطينهم وهي لا تفهم أن هذا أقصى طموح الصهاينة".
وجاء في تدوينة نشرها الإعلامي، سمير الوافي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بيان ألفة الحامدي (..)، سكتت دهرًا ونطقت كفرًا".
وأضاف الوافي: "طالبت بتهجير مليون فلسطيني نحو تونس، وتبنّي أطفال غزة في تونس، أي الجيل الذي يخيف إسرائيل، ويهدد وجودها، لأنه سيكبر بثأره المزمن".
أما الناشط السياسي، منصف الحضيري، فاستهزأ بـ"الحامدي"، وقال في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كتبت برنامج الرئيس الأمريكي بايدن، والرئيس الإسرائيلي نتنياهو، بالعربي".
وأضاف الحضيري في تدوينته: "الكيان وأمريكا صرفا أموالهما وسلاحهما، وخطتهما تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.. وألفة الحامدي تقول إنه على تونس فتح بابها أمام مليون فلسطيني.. كلامها ليس من فراغ، بيانها لم يتضمن حتى التنديد، مع عدم ذكر المجزرة".
أما الأستاذة بمعهد الصحافة، سلوى الشرفي، فقالت: "ألفة الحامدي تريد تحقيق الهدف الإسرائيلي، وتهجير الفلسطينيين، ونزع هوية الأطفال.. ليست لديها أية فكرة عن التاريخ ولا الجغرافيا".
وقال الناشط في المجتمع المدني، حسان حمدازي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "هل ينقصنا سماع ألفة الحامدي الآن.. أنت تمتلكين الجنسية الأمريكية، وتريدين اقتراح الحلول وفرضها علينا.. تخلّي عن هذه الجنسية ثم نناقش الأمر".