دعت لتوطين فلسطينيي غزة.. سياسية تونسية تثير غضبًا

أثارت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة التونسي، ألفة الحامدي، اليوم الخميس، جدلاً واسعًا، على خلفية دعوتها الرئيس قيس سعيّد، إلى استضافة اللاجئين الفلسطينيين وإدماجهم في المجتمع.

وطالبت الحامدي بفتح "باب اللجوء السياسي غير المشروط أمام الفلسطينيين، وأن تستعد الدولة والشعب التونسي لاستقبال مليون فلسطيني" على حد تعبيرها.

وشددت "الحامدي" على ضرورة تعديل القانون والسماح لكل التونسيين بتبني وكفالة الأطفال الفلسطينيين اليتامى في أقرب الآجال، موضحة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات لتبنّي طفلة فلسطينية يتيمة.

ووجّه سياسيون وإعلاميون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي، انتقادات لألفة الحامدي واتهموها بخدمة "مخطط إسرائيل القائم على تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وقال الإعلامي وليد الماجري في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شاهدت الكثير من الغرائب في حياتي، لكنني لم أرَ مثل هذا الغباء السياسي.. تدعو لاستقبال ملايين الفلسطينيين وتوطينهم وهي لا تفهم أن هذا أقصى طموح الصهاينة".