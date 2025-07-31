مصدران: إسرائيل توافق على تقديم 30 مليون دولار لـ"غزة الإنسانية"

وافقت إسرائيل على تقديم مبلغ 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، على ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين.

وقال المصدران إن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا الكونغرس هذا الشهر بأن إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ مماثل من المنحة الأمريكية البالغة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية. وهي مساهمة لم ترد أنباء بشأنها من قبل لعملية المساعدات الخاصة المسلحة المثيرة للجدل.

وكانت مذكرة داخلية أظهرت أن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية غض الطرف عن 9 ضمانات إلزامية تتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتيال؛ لتسريع إقرار منحة قيمتها 30 مليون دولار، الشهر الماضي، لمنظمة "غزة الإنسانية" المدعومة من إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.

ووقّع جيريمي لوين، وهو مسؤول سابق في إدارة الكفاءة الحكومية، على تقديم المنحة على الرغم من تقييم ورد في المذكرة خلص إلى عدم استيفاء خطة تمويل مؤسسة غزة الإنسانية "الحد الأدنى من المعايير الفنية أو معايير الميزانية" المطلوبة.

وكان كينيث جاكسون، وهو أيضا ممن سبق لهم العمل تحت مظلة إدارة الكفاءة الحكومية ويعمل قائما بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد أرسل مذكرة العمل إلى لوين في 24 يونيو/حزيران. وأشرف كلاهما على تفكيك الوكالة ودمج وظائفها ضمن وزارة الخارجية.

أخبار ذات علاقة واشنطن توافق على تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بـ30 مليون دولار

وأفاد مصدران مطلعان بأن لوين تجاهل أيضا 58 انتقادا كان خبراء في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يريدون من مؤسسة غزة الإنسانية معالجتها في طلبها قبل الموافقة على منحها الأموال.