مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وأضاف النادي في بيان له أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة وفجر اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 3700 شخص.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في دورا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل منزل الشاب القتيل فوارغ رصاص إضافة إلى مشاهد لتدمير محتويات المنزل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك اللقطات بشكل مستقل.