العراق.. "نفوذ الميليشيات" يُفشل تعهدات السوداني بنزع السلاح المنفلت

لم تجد حملة الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنزع "السلاح المنفلت" نتائج ملموسة، ما رده مراقبون إلى "نفوذ" الميليشيات المسلحة في البلاد.

وكان السوداني تعهد في تشرين الثاني 2022، ضمن بيانه الحكومي، بنزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، في إشارة منه إلى سلاح الميليشيات العاملة خارج نطاق الدولة والعشائر وسط وجنوب العراق، إلا أنه لم يمضِ رسميًا بالقرار إلا في كانون الثاني 2024.

ومع ذلك فقد خسرت وزارة الداخلية العراقية الجولة الأولى من العملية، رغم المبالغ الباهظة التي وضعتها مقابل تسليم الأسلحة خصوصًا "الثقيلة" منها.

لا استجابات على الحملة

ويؤكد مصدر أمني، في هذا الصدد، أن "الحملة لم تلاقِ استجابة مثلما كان متوقعًا لها، خاصة أن غالبية الأسلحة التي تسلمتها الوزارة هي لأشخاص مدنيين عاديين ومعظمها خفيفة ما بين بندقية لا تعمل أو غير جيدة، ومسدس من طراز قديم".

وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن "تجار الأسلحة قاموا بجمع نفايات الأسلحة الموجودة في السوق السوداء وعملوا على بيعها للدولة، وكأنهم جعلوا من عرض وزارة الداخلية سوقًا رائجًا لهم".

وكانت وزارة الداخلية قد خصصت مبلغ 15 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 10.5 مليون دولار أمريكي، ضمن خطة لشراء الأسلحة غير المرخصة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأنشأت لهذا الغرض موقعًا عبر موقع التسجيل الإلكتروني "بوابة أور"، فيما خصصت حوالي 700 مركز لتسليم الأسلحة في جميع المحافظات، عدا إقليم كردستان.