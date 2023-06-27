للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. غالانت يجري مباحثات مع وزير فلسطيني

وأكد غالانت للوزير الشيخ خلال المحادثات التي حضرها أيضا منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء غسان عليان، أن القوات الأمنية ستعمل على إحباط العنف حيثما تطلب الأمر، ونقل رسالة مفادها بأن "العمل من أجل ذلك يجب أن يكون بسرعة وقوة ضد مراكز العنف التي تعمل على زعزعة استقرار الإقليم"، وفقًا لموقع "واللا" العبري.

وقال غالانت إن "الجهاز الأمني ينظر بجدية إلى أعمال العنف في الأيام الأخيرة، التي قام بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعمل على تقديم الجناة إلى العدالة.

وكان مستوطنون متطرفون أضرموا النار في مبان وسيارات فلسطينية في أم صفا بالقرب من رام الله، في نهاية الأسبوع الماضي، واندلعت اشتباكات بين المستوطنين وأهالي القرية.

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي، وحرس الحدود، التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث بتفريقهم بمساعدة إجراءات تفريق المتظاهرين.

وتم اعتقال جندي في الجيش الإسرائيلي كان في إجازة للاشتباه في قيامه بإلقاء الحجارة على فلسطينيين، وتم تسليمه للتحقيق معه من قبل قوات الأمن.

موقع "واللا" العبري