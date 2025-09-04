31 قتيلا بقصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، بمقتل 31 مواطنا منذ فجر اليوم الخميس، في قصف ونيران إسرائيلية في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من بين القتلى ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات إثر استهداف القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين جنوب خانيونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا".

وفي مدينة غزة، قتل 7 مواطنين من عائلة أبو العيش جراء قصف خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما قتل 4 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

أما في مدينة دير البلح، قتل مواطن وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرق مدينة دير البلح.