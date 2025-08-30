"سيتلقون درسا قاسيا".. كاتس يتوعد الحوثيين بمصير مشابه لإيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده وجهت "ضربة ساحقة وغير مسبوقة" استهدفت كبار القادة الأمنيين والسياسيين في ميليشيا الحوثي.

وأضاف كاتس ، أن الحوثيين "سيتعلمون درساً قاسياً"، مؤكداً أن "مصير اليمن سيكون كمصير إيران، وهذه مجرد بداية".

وكان الحوثيون قد أكدوا في وقت سابق السبت، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة من قبلهم مع عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الميليشيا فإنه تم استهداف الرهوي وعدد من الوزراء "أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة".

ويعدّ أحمد غالب الرهوي اليافعي، أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وكان ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام" - جناح صنعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف في غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي، اجتماعاً لقيادات بارزة في ميليشيا الحوثي، بينهم رئيس الأركان ووزير الدفاع.

وأكد الجيش أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، فيما لا يزال بانتظار التحقق من نتائج الغارات.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الغارات على العاصمة صنعاء كانت تهدف لاغتيال وزير الدفاع محمد العطافي ورئيس الأركان محمد عبد الكريم الجمري.

ونفذت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على أهداف في صنعاء بالتزامن مع كلمة لزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي.