هوكشتاين يصل لبنان اليوم لتخفيف حدة التوترات في الجنوب

قال مسؤول أمريكي، ليل الأربعاء، إن من المتوقع أن يزور المستشار الكبير بالبيت الأبيض آموس هوكشتاين بيروت اليوم الخميس في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف حدة التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وتخشى واشنطن من امتداد حرب إسرائيل في غزة إلى أنحاء المنطقة، وسط هجمات تضامنية تشنها الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وتتبادل ميليشيا حزب الله اللبنانية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل قبل 3 أشهر وردت إسرائيل عليه بهجوم عنيف وواسع على قطاع غزة.

وأجبر العنف على الحدود عشرات الآلاف من الجانبين على الفرار.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لمسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات لتحقيق استقرار طويل الأمد على حدودها الجنوبية مع إسرائيل.

وطرح هوكشتاين، مبعوث الطاقة الأمريكي، العام الماضي إمكانية إجراء محادثات حول ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان بعد أن توسط في اتفاق عام 2022 لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وتقول إسرائيل إنها تفسح مجالاً للدبلوماسية لمنع حزب الله من إطلاق النار عبر الحدود وإبعاد مقاتلي الميليشيا عنها وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات لتحقيق هذه الأهداف.

وقُتل أكثر من 130 من عناصر ميليشيا حزب الله في لبنان خلال الأعمال القتالية. ويقول حزب الله إنه لا يسعى لحرب واسعة النطاق لكنه يحذر من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا بدأت إسرائيل حرباً.