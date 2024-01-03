قصف إسرائيلي يستهدف مركزاً للإيواء في مخيم المغازي بغزة

استهدفت الطائرات الإسرائيلية محيط مدرسة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة تؤوي آلاف النازحين، ما أدى لتضرر أجزاء كبيرة من المدرسة وإصابة العشرات بجروح.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن حزامًا ناريًا استهدف محيط مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي تؤوي آلاف النازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فجر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في مباني المدرسة، فضلًا عن تطاير الشظايا وزجاج النوافذ، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.