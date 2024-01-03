قصف إسرائيلي يستهدف مركزاً للإيواء في مخيم المغازي بغزة
استهدفت الطائرات الإسرائيلية محيط مدرسة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة تؤوي آلاف النازحين، ما أدى لتضرر أجزاء كبيرة من المدرسة وإصابة العشرات بجروح.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن حزامًا ناريًا استهدف محيط مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي تؤوي آلاف النازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فجر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في مباني المدرسة، فضلًا عن تطاير الشظايا وزجاج النوافذ، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وقال لؤي حمدان، وهو نازح من مخيم جباليا إلى هذه المدرسة: "لقد عشنا ليلة من ليالي القصف العنيف في مخيم جباليا، حيث لأول مرة منذ قدومي إلى المحافظة الوسطى أسمع فيها حزامًا ناريًا استمر لأكثر من 10 دقائق.. كادت أن تتوقف قلوبنا".
وأضاف حمدان، في حديث لـ"إرم نيوز": تعرض أطفالي إلى جروح طفيفة جرّاء تطاير الزجاج عليهم.
يُذكر أن مخيمات المحافظة الوسطى، لا سيما مخيمي النصيرات والمغازي، تشهد قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق، فضلًا عن القصف المدفعي المكثف بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور الشرقية والغربية للمحافظة.