ضحايا غزة يتجاوزون 25 ألفًا في اليوم الـ 109 من الحرب
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى 25 ألفًا و490 شخصًا، منذ بداية الحرب.
وقالت الوزارة التابعة لحركة حماس، إن أغلب القتلى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من النساء والأطفال.
وأفادت بأن 195 شخصًا قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أصيب 63 ألفًا و354 شخصًا بجروح منذ بداية الحرب.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت في اليوم الـ109 من الحرب خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت (وفا) بوصول عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي.
وقُتل مواطنون، بحسب الوكالة، بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلًا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المواطنين شرقي محافظة الوسطى، كما أطلقت قواته قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضٍ زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق وفا.
وقالت الوكالة إن زوارق الجيش الإسرائيلي واصلت قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل مكثف على مدار الساعة.