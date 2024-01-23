ضحايا غزة يتجاوزون 25 ألفًا في اليوم الـ 109 من الحرب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى 25 ألفًا و490 شخصًا، منذ بداية الحرب.

وقالت الوزارة التابعة لحركة حماس، إن أغلب القتلى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من النساء والأطفال.

وأفادت بأن 195 شخصًا قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أصيب 63 ألفًا و354 شخصًا بجروح منذ بداية الحرب.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت في اليوم الـ109 من الحرب خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.