هدوء حذر وسط مخاوف من معارك "غير مسبوقة" في الخرطوم

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم هدوءًا حذرًا بالتزامن مع المحادثات التي انطلقت في مدينة جدة السعودية، وسط مخاوف من اندلاع معارك توصف _ربما_ بأنها غير مسبوقة، مع إصرار الأطراف على الحسم الميداني.

وكان ممثلون عن طرفي النزاع في السودان بدؤوا محادثات تمهيدية في مدينة جدة السعودية.

وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن "المحادثات استمرت يوم الـ7 من مايو، كما ستستمر خلال الأيام التالية، على أمل الوصول إلى وقفٍ فعالٍّ ومؤقتٍ لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها".