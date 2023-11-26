تحديات عسكرية واقتصادية وسياسية تواجه إسرائيل إذا استمرت الحرب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إسرائيل ستكون على موعد مع تحديات عسكرية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة، في حال قررت المضي قدمًا في حربها على غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية.

ورغم سعي الوسطاء الدوليين بشكل حثيث لتمديد فترة الهدنة ما يسمح بتبادل عدد أكبر من الرهائن وأسرى السجون، فإن إسرائيل عاقدة العزم، على ما يبدو، لاستكمال مرحلة جديدة من القتال قد تطال جنوب غزة أيضًا.

وبحسب الصحيفة، فإن المرحلة القادمة من القتال ستكون أكثر حدة وعرضة لسقوط أعداد كبيرة أخرى من القتلى المدنيين ما يفاقم المعاناة الإنسانية التي بلغت حد الذروة حتى قبل الهدنة الحالية.

لكن إصرار الجيش الإسرائيلي كبير بسبب عدم تمكنهم لغاية الآن من تحقيق الاستقرار ولعدم قدرتهم على تقبل فكرة التعايش مع استمرار حكم حماس في غزة، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير.

وتعرضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا لمعضلات مماثلة في الحروب الماضية، من الضغط الدبلوماسي لوقف القتال، قبل أن يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه "أكمل مهمته".