"لوموند": تحول في التركيز على القضية الفلسطينية إذا أُعيد انتخاب بايدن

استعرض الدبلوماسي الأمريكي السابق آرون ديفيد ميلر وجهات نظره حول دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل، والتحديات الدبلوماسية المحيطة بالصراع مع حماس في غزة، وذلك في مقابلة حديثة له مع صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتوقع ميلر، المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط حدوث تحول محتمل في التركيز على القضية الفلسطينية - الإسرائيلية إذا أعيد انتخاب بايدن.

علاقات متوترة

وبدأت المقابلة بالحديث عن العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تجلّت بشكل خاص في المفاوضات الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعترف ميلر بصعوبة تغيير ديناميكيات الصراع من خلال الوسائل الدبلوماسية، مؤكدا التحديات السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قبول المساعدات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالمناقشات الجارية حول حلٍّ إنساني، أعرب ميلر عن شكوكه بشأن تأثيره المحتمل على الأرض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار إسرائيل على زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير؛ لأن السيطرة على ما يدخل غزة تقع في المقام الأول على عاتق إسرائيل ومصر وحماس.

وأشار إلى أن الحل يكمن في إيجاد آليات مقبولة، ربما مع مصر، لتسريع عملية تسليم المساعدات.