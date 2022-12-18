استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن إسرائيلي في القدس
استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم السبت، بعد أن أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسهما قرب حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن شقيقين استشهدا جراء دهسهما من قبل مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.
كان الشقيقان محمد ومهند مطير يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة، التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار
مكتب محافظ مدينة القدس
وقال مكتب محافظ مدينة القدس المحتلة إن "الشقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما".
وأضاف: "صدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 220 شهيداً، غالبيتهم في الضفة الغربية والقدس، في عام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 2005، وفق ما نشرته الأمم المتحدة.