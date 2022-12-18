استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن إسرائيلي في القدس

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم السبت، بعد أن أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسهما قرب حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن شقيقين استشهدا جراء دهسهما من قبل مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.