سموتريتش يلمّح إلى بقائه في حكومة نتنياهو

ألمح وزير المالية في إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش، لأعضاء حزبه الصهيونية الدينية إلى البقاء في الحكومة بعد ساعات من المشاورات المكثفة، وسط شائعات عن انسحابه.

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وخاطب أعضاء الحزب، قائلًا: "في الحرب، من الخطأ الخوض في الاعتبارات السياسية، خاصة أن استراتيجية واسعة نعمل عليها"، وتحولت الوزيرة أوريت ستروك في موقفها بالحديث عن البقاء بهذه الحجة الاستراتيجية المبهمة المعتم عليها.

وأضاف: "نحن نروج لخطوة استراتيجية واسعة جيدة، لكن لا يستحق الأمر التوسع فيها الآن"، بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

وكانت وسائل إعلامية عبرية تناولت صمت سموتريتش إزاء أزمته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومطالبته بضمانات حقيقية لبقائه، وتهديده بأنه إن لم يحصل على ذلك فسيرحل بشكل كبير.