نتانياهو: قتل السنوار "بداية النهاية" للحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فجر الجمعة، أنّ قتل زعيم حماس يحيى السنوار يمثّل "بداية النهاية" للحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والحركة الفلسطينية في قطاع غزة منذ عام، وفق فرانس برس.

وقال نتانياهو في رسالة مصوّرة باللغة الإنجليزية إنّ "يحيى السنوار مات. لقد قُتل في رفح" على أيدي الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنّ "هذا لا يعني نهاية الحرب في غزة، بل بداية النهاية".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تأكيد قتل زعيم حماس يحيى السنوار، أمس الخميس.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه وبايدن اتفقا على أن رحيل السنوار خلق فرصة للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأنهما سيعملان معا لتحقيق هذا الهدف، بحسب وكالة "رويترز".

في سياق مُتصل، قالت القناة "12" العبرية إن إسرائيل نقلت رسائل للوسطاء في أعقاب تصفية زعيم حماس السنوار.