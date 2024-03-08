نساء غزة.. أنين تحت القصف ومعاناة من أجل لقمة العيش

ووفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن المرأة تشكل ما نسبته 49% من عدد سكان القطاع.

وأشار الجهاز إلى مقتل تسعة آلاف امرأة في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة، كما أن 75% من إجمالي الجرحى من الإناث، و70% من المفقودين من النساء والأطفال.

ويؤكد الجهاز الفلسطيني أن نصف النازحين إلى وسط وجنوب القطاع من النساء، وأن من تبقين يواجهن ظروفاً صعبة للغاية بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وبين أن الجيش الإسرائيلي يخفي قسريًّا أعدادًا غير معلومة من الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن من داخل غزة.

بدورها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 63 امرأة تُقتل يوميًّا في القطاع، بينهن 37 أمًّا.

وأضافت: "تستمر النساء في غزة في تحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، وقد قُتل ما لا يقل عن 9000 امرأة، وما زال العديد منهن تحت الأنقاض".

وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان صحفي صادر عنها، أن الوضع في غزة مروع للغاية، وأنه في كل دقيقة وكل ساعة يزداد الأمر سوءًا".