ماذا ستحقق إسرائيل من جولتها الثانية في حرب غزة؟

وأضاف: "أما الهدف الثاني للجيش الإسرائيلي فيتمثل في تدمير قطاع غزة وإلحاق أكبر ضرر بمختلف القطاعات، وذلك من أجل إشغال سكانه والجهات التي تحكمه لسنوات في قضايا إعادة الإعمار والمساعدات الدولية".

أما الهدف الثالث، وفق المحلل السياسي، فيتمثل في "سعي الجيش الإسرائيلي لاغتيال هدف كبير في قيادة حماس سواء السياسية أو العسكرية"، وأوضح أن "إسرائيل لم تصل حتى اللحظة لهدف كبير يمكن أن يدفع نتنياهو لإنهاء الحرب والخروج بصورة النصر التي يسعى إليها".

وبين حرب، أن "هذه الأهداف وإن كان من الممكن تحقيقها، إلا أن المرحلة الثانية والاجتياح البري لخانيونس بحاجة لموافقة أمريكية، وضغط من واشنطن على المنطقة من أجل استمرار الحرب بغزة"، مستدركًا: "بتقديري الأمر صعب للغاية".

نتائج عكسية

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أن "المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على القطاع ستكون لها نتائج عكسية على إسرائيل، وستؤدي إلى ارتفاع وتيرة المطالبات الدولية بوقف الحرب ومحاسبتها دوليًا".

وقال عوض لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل استنفدت جميع أهدافها من الحرب على غزة بعد نحو الشهرين، وأن ما حصلت عليه في عمليتها البرية، لن تحصل عليه في اجتياحها البري لمدينة خانيونس"، وفق تقديره.

وأضاف: "إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية التي وضعتها بداية الحرب على غزة، وكل ما نجحت في تحقيقه هو هز صورة حماس وإضعاف سيطرتها على القطاع، وهذا ما يدفعها للتجاوب مع جهود الوسطاء للتهدئة".