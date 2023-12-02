ماذا ستحقق إسرائيل من جولتها الثانية في حرب غزة؟
تباينت آراء السياسيين بشأن ما يمكن أن تحققه إسرائيل من جولتها الثانية في الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واستأنف الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عملياته العسكرية في غزة، بعد 7 أيام من هدنة تمت بوساطة دولية وإقليمية، وتخللها تبادل للأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات للقطاع.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الجولة الثانية من الحرب في غزة ستستهدف مدينة خانيونس جنوب القطاع، خاصة أن إسرائيل روجت على مدار الأسابيع الماضية إلى أن قيادة حماس انتقلت للمدينة بعد اجتياح غزة.
أهداف بثمن باهظ
المحلل السياسي، جهاد حرب، يرى أن "إسرائيل لديها 3 أهداف رئيسة من الجولة الثانية للحرب على غزة"، وأن هذه الأهداف قد تكون قابلة للتحقيق، إلا أن الثمن الذي ستدفعه من أجل ذلك باهظ جدًا.
وقال حرب، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الهدف الأول للجيش الإسرائيلي هو إضعاف حماس في مناطق الجنوب وهز صورتها وتكرار ذات السيناريو للاجتياح البري الذي تم تنفيذه بمدينة غزة وأدى لاحتلال قلب المدينة".
وأوضح أن "هذا الهدف بالنسبة لإسرائيل إستراتيجي، فإبقاء حكم الحركة لقطاع غزة ولكن بشكل ضعيف على غرار وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يحقق مكاسب سياسية وأمنية كبيرة لحكومة بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "أما الهدف الثاني للجيش الإسرائيلي فيتمثل في تدمير قطاع غزة وإلحاق أكبر ضرر بمختلف القطاعات، وذلك من أجل إشغال سكانه والجهات التي تحكمه لسنوات في قضايا إعادة الإعمار والمساعدات الدولية".
أما الهدف الثالث، وفق المحلل السياسي، فيتمثل في "سعي الجيش الإسرائيلي لاغتيال هدف كبير في قيادة حماس سواء السياسية أو العسكرية"، وأوضح أن "إسرائيل لم تصل حتى اللحظة لهدف كبير يمكن أن يدفع نتنياهو لإنهاء الحرب والخروج بصورة النصر التي يسعى إليها".
وبين حرب، أن "هذه الأهداف وإن كان من الممكن تحقيقها، إلا أن المرحلة الثانية والاجتياح البري لخانيونس بحاجة لموافقة أمريكية، وضغط من واشنطن على المنطقة من أجل استمرار الحرب بغزة"، مستدركًا: "بتقديري الأمر صعب للغاية".
نتائج عكسية
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أن "المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على القطاع ستكون لها نتائج عكسية على إسرائيل، وستؤدي إلى ارتفاع وتيرة المطالبات الدولية بوقف الحرب ومحاسبتها دوليًا".
وقال عوض لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل استنفدت جميع أهدافها من الحرب على غزة بعد نحو الشهرين، وأن ما حصلت عليه في عمليتها البرية، لن تحصل عليه في اجتياحها البري لمدينة خانيونس"، وفق تقديره.
وأضاف: "إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية التي وضعتها بداية الحرب على غزة، وكل ما نجحت في تحقيقه هو هز صورة حماس وإضعاف سيطرتها على القطاع، وهذا ما يدفعها للتجاوب مع جهود الوسطاء للتهدئة".
واستدرك: "لكن التلويح بعملية برية في خانيونس واستئناف القتال والتقدم عسكريًا بخطوات محسوبة ربما يكون من أجل الحصول على أفضل صفقة ممكنة خلال مفاوضات التهدئة الشاملة في إطار الرعاية الأمريكية والإقليمية".
وأشار عوض إلى أن "الضغط الدولي والإقليمي على إسرائيل سيجبرها على التخفيف من حدة عملياتها العسكرية، وسيؤدي إلى قبولها بصفقة شاملة مع إسرائيل"، مستدركًا: "ولكن الأمر مرهون بطبيعة هذه الصفقة وشروطها".
وقال عوض إن "القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل تسعى من وراء إطالة أمد الحرب إلى تجنب اليوم الأول لهم بعدها، وهو اليوم الذي سيبدأ فيه الرأي العام بمحاسبتهم على النجاحات والإخفاقات لحرب غزة".
واستطرد: "بتقديري ستنجح جهود الوسطاء في التوصل لتهدئة جديدة بين حماس وإسرائيل وبشروط مختلفة عن قبل، خاصة أن الحركة نفذ لديها النساء والأطفال من المحتجزين، وبالتالي ستقدم تنازلات من أجل صفقة جديدة".
وختم: "إسرائيل تريد أمرين اثنين فقط، الأول الوصول لرئيس حماس يحيى السنوار أو قائد الجناح المسلح للحركة محمد الضيف، والأمر الثاني تحسين شروط الصفقة الشاملة"، مبينًا أن ذلك ما سينهي الحرب بغزة فورًا.