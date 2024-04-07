اليمن.. عدن تحتفي بالذكرى التاسعة لانتصارها على الحوثيين (صور)

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أن الحديث عن عدن المقاومة "هو حديث عن حلم الرواد الأوائل، وعن الحركة الوطنية الثقافية التي أنجزت الثورة والدولة ومؤسساتها".

وقال العليمي: "نحن اليوم معنيّون أن نبادل هذا الحب، بحب أكثر رسوخًا لنعمل معًا من أجل جعل عدن في المكانة التي تستحق كحاضن لمشروع الدولة وعاصمة مؤقتة للبلاد".

المشروع العربي

من جانبه، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في كلمة له، أن عدن كان لها السبق في تحقيق أهم انتصار للأمة في صراعها مع المشروع الإيراني التوسعي ومخططاته، وأطماعه التدميرية.