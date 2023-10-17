الجيش الإسرائيلي: وضع غزة ما بعد الحرب سيكون "قضية عالمية"

قال متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني سيكون "قضية عالمية" مطروحة للنقاش الدولي.

وقال الأميرال دانيال هاجاري لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل "لدينا كل التصورات النهائية".

وأضاف "يناقش مجلس الوزراء أيضًا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر هذه أيضًا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، ردًّا على الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على بلدات ومناطق سكنية قريبة في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.