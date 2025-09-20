مصدر: اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين السويداء وحكومة دمشق

أكد مصدر في "لجنة التنسيق الأهلي لتحرير المختطفين" في السويداء، لـ "إرم نيوز"، أنه تم التوصل لاتفاق جديد مع حكومة دمشق، بشأن استئناف عملية تبادل الأسرى بعد فترة من الجمود.

وذكر المصدر أن التبادل الأول سيجري على عدة مراحل، مع توقع بدء المرحلة الأولى خلال 48 ساعة، مرجحاً بدء تلك الترتيبات اليوم الأحد أو على أقصى تقدير يوم الاثنين.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشهد تبادل 126 شخصاً من الدروز المحتجزين لدى السلطات السورية في دمشق، مقابل نحو 35 شخصاً من المحتجزين في السويداء.

يذكر أنه تم الإعلان عن تحرير عدد من المختطفين من السويداء في عملية أمنية جرت بتحرك مشترك بين الأمن العام والعشائر والأهالي، بعد تكرار حوادث الخطف على طريق مطار دمشق.

وكشفت التحقيقات أن الخاطفين انتحلوا صفات عسكرية وأمنية لتضليل الضحايا، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف الأمر وإعادة المختطفين.

وعمد الخاطفون إلى تغيير أماكن احتجاز المختطفين بشكل مستمر، بين بلدات "خربة الورد" و"مرجانة" و"مليحة العطش"، وكانت المحطة الأخيرة بلدة "الغسولة".

يشار إلى أنه أعلن، في وقت سابق، تحرير جميع موظفي الهلال الأحمر السوري الذين اختطفوا من "جرمانا"، وكانوا محتجزين في "درعا".