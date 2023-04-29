بعد الاستعانة بها في شمال دارفور.. هل تدخل الحركات المسلحة كـ"طرف ثالث" في صراع السودان‎‎؟

استعان والي ولاية شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، بقوة تابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لسد الفراغ الأمني الذي خلفه صراع الجيش وقوات الدعم السريع، الأمر الذي فتح الباب أمام دخول هذه الحركات كطرف ثالث في الصراع قد يقود إقليم دارفور المضطرب إلى مواجهات عرقية، وفق تقديرات المحللين.

تنسيق محكم

وقالت مصادر مطلعة بولاية شمال دارفور، لـ"إرم نيوز"، إن الوالي قرر الاستعانة بقوة مشتركة من الحركات الموقعة على السلام، لحفظ الاستقرار بعد موجة الفلتان الأمني الذي شهدته الولاية عقب اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت المصادر أن الوالي قبل تكوين القوة المشتركة كان قد جلس مع الجيش وقوات الدعم السريع بالولاية، كل على حده، وأطلعهما على الخطوة، التي وافقا عليها بلا تردد.

وأوضحت المصادر أن "القوة المشتركة التي شكلها والي شمال دارفور قوامها 120 عربة عسكرية، منها 60 سيارة تتبع لحركة جيش تحرير السودان، برئاسة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، و40 عربة لحركة قوى تجمع تحرير السودان، برئاسة عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، و20 عربة لحركتي المجلس الانتقالي برئاسة عضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، والعدل والمساواة برئاسة وزير المالية، جبريل إبراهيم".