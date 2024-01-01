مقتل 3 من "حزب الله" بقصف إسرائيلي على لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، مقتل 3 من عناصره في جنوب لبنان، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية للميليشيا.

وقالت الميليشيا على تيلغرام إن ثلاثة من مقاتليها قُتلوا في جنوب لبنان، على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب سلسلة من الأهداف في لبنان، منها "مواقع عسكرية" كانت تنشط فيها الميليشيا.