مقتل 3 من "حزب الله" بقصف إسرائيلي على لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، مقتل 3 من عناصره في جنوب لبنان، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية للميليشيا.
وقالت الميليشيا على تيلغرام إن ثلاثة من مقاتليها قُتلوا في جنوب لبنان، على خلفية الحرب الدائرة في غزة.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب سلسلة من الأهداف في لبنان، منها "مواقع عسكرية" كانت تنشط فيها الميليشيا.
وكان الجيش قد أعلن، في وقت سابق، إصابة خمسة من جنوده في إطلاق نار من لبنان.
وقال الجيش إن قواته وطائراته "قصفت سلسلة من الأهداف في لبنان، منها بنى تحتية للإرهابيين ومواقع عسكرية كان ينشط فيها إرهابيو حزب الله ويطلقون هجماتهم منها".
ويشتبك "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر، في أعنف تصعيد منذ حرب 2006.
وخلفت الاشتباكات قتلى وجرحى لدى الجانبين.