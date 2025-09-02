ترامب ينفي الشائعات حول تدهور صحته ويصفها "بالكاذبة"

إسرائيل تعلن القضاء على "مسؤول كبير" في حماس

02 سبتمبر 2025، 7:50 م

أعلن الجيش  الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" في بيان مشترك، أنهما تمكنا من القضاء على حازم عوني نعيم، الذي وصف بـ"المسؤول الكبير في حركة حماس"، خلال عملية خاصة نفذت في 28 أغسطس/ آب داخل أحد المباني بمدينة غزة.

ووفق البيان، فإن نعيم كان قد احتجز المختطفات الإسرائيليات اللواتي أفرج عنهن في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهن، إميلي دماري، رومي غونين ونعما ليفي.

 وأضاف أن نعيم تولى خلال الحرب عدة مواقع قيادية في "لواء غزة" التابع لحركة حماس، بينها مواقع في الاستخبارات العسكرية، وكان مقربًا من قائد لواء المدينة عز الدين حداد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته، بالتعاون مع الشاباك، ستواصل العمليات في قطاع غزة، مشددا على "إزالة أي تهديد يستهدف مواطني إسرائيل" وفق تعبيره.

