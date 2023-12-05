تفاعل واسع مع مقطع فيديو للرئيس التونسي وطفلة من غزة

خطفت صورة للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو يحمل طفلة جريحة من غزة ويقوم بتقبيل يدها، الأضواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين.

والطفلة حلت في تونس، مساء أمس الأحد، ضمن 39 فلسطينيا بينهم 29 جريحا على متن طائرة عسكريّة تابعة لجيش الطيران التونسي قدمت من مطار العريش المصري.

وزار الرئيس سعيد عددا من الجرحى الذين تمّ إيواؤهم في عدد من المستشفيات والمصحات الخاصة.

ووفق مقاطع فيديو نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد بدا سعيد خلال الزيارة متأثرا لدى حديثه مع عدد من المرضى من بينهم أطفال.

وظهر رئيس الجمهورية التونسية في الفيديو ملاطفا طفلة فلسطينية تمّ إيواؤها في مستشفى الأطفال بباب سعدون، قرب العاصمة، إذ ستخضع لجراحة في الرأس والعين.