تفاعل واسع مع مقطع فيديو للرئيس التونسي وطفلة من غزة
خطفت صورة للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو يحمل طفلة جريحة من غزة ويقوم بتقبيل يدها، الأضواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين.
والطفلة حلت في تونس، مساء أمس الأحد، ضمن 39 فلسطينيا بينهم 29 جريحا على متن طائرة عسكريّة تابعة لجيش الطيران التونسي قدمت من مطار العريش المصري.
وزار الرئيس سعيد عددا من الجرحى الذين تمّ إيواؤهم في عدد من المستشفيات والمصحات الخاصة.
ووفق مقاطع فيديو نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد بدا سعيد خلال الزيارة متأثرا لدى حديثه مع عدد من المرضى من بينهم أطفال.
وظهر رئيس الجمهورية التونسية في الفيديو ملاطفا طفلة فلسطينية تمّ إيواؤها في مستشفى الأطفال بباب سعدون، قرب العاصمة، إذ ستخضع لجراحة في الرأس والعين.
وقد لقي مقطع فيديو قيس سعيد حاملا الرضيعة وهي تلهو معه، في إشارة إلى سعادة غامرة تكتنفها، مئات التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت صاحبة حساب "نسرينا" على منصة "تيك توك" أنها طبيبة من ليبيا وعبرت عن أمنيتها في أن تكون وسط زملائها الأطباء في تونس لمعايشة لحظات علاج الفلسطينيين، بينما علّقت أخرى "هدى" بأنها لم تنم ليلة البارحة من الفرح بعد حلول الجرحى في بلدها.
هذه الطفلة ظهرت أيضا في صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عملية نقلها من مطار العريش إلى تونس، وتحتضنها طبيبة تونسية تدعى أمينة الكراي، لاصطحابها إلى تونس للعلاج.
ولقيت هذه الصور عدّة تفاعلات وتعليقات تثمّن الجانب الإنساني لهذه الطبيبة ومن ورائها الشعب التونسي الذي يقف إلى جانب الفلسطينيين.
ووصل التفاعل إلى الممثل الكويتي داوود حسين خلال مشاركته في الدورة الـ24 لأيام قرطاج المسرحية أثناء تواجده في تونس، فقد وجه رسالة إلى طفلة فلسطينية أخرى تدعى ريتال، وأقرانها من أطفال غزة، قائلا: "نحن يا ابنتي لا ننام، فقلبنا هوى معكم تحت الركام"، وأضاف: "أنتِ يا ريتال عن ألف رجل".
وكانت الطفلة ريتال قد وجهت رسالة شكر ومحبة إلى حسين، بعد أن قام بتقديم عمل فني قصير تضامنا مع أهل فلسطين، لقي انتشارًا واسعا.