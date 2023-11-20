كيف تمكنت حماس من السيطرة على الحركة الوطنية الفلسطينية؟

سلط تقرير إخباري فرنسي الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه حركة حماس في الصراع التاريخي بين الفلسطينيين وإسرائيل، والذي مكّن الحركة من الاستحواذ على "الحركة الوطنية الفلسطينية "وحولها من جماعة إسلامية إلى منظمة تكاد تكون الجناح العسكري الوحيد للفلسطينيين.

واعتبر التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لم يكن سوى تتويج لرحلة طويلة استمرت لعقود، قضتها حماس من أجل أن تتربع الآن على عرش حركات التحرير الفلسطينية وتصبح الطرف العسكري الأول والوحيد في الصراع ضد إسرائيل.

وتطرق تقرير "لوموند" إلى تاريخ حماس، الذي تميز بثلاث مراحل رئيسة، ففي البداية ركزت على الوعظ، ثم رسّخت نفسها شيئا فشيئا على الساحة السياسية، قبل أن تتعاظم مكانتها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "عندما أعلن جناحها العسكري المسؤولية عن العمليات التي تقوم بها المقاومة".