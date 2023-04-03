نواب يطالبون بعشرات المحافظات مقابل استحداث "حلبجة" كرابع محافظة لكردستان العراق
ثار جدل، مساء الأحد، بين أعضاء البرلمان العراقي خلال فقرة التصويت على اعتبار مدينة "حلبجة" رابع محافظة لإقليم كوردستان، والـ19 لجمهورية العراق، وسط مطالبة نواب بتحويل عدد من المدن والأقضية الأخرى إلى محافظات.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وافق منتصف آذار/مارس الماضي، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وتأخر انعقاد الجلسة لنحو 3 ساعات؛ بسبب اعتراض نواب من "الإطار التنسيقي" على اعتبار مدينة حلبجة محافظة من دون إضافة سهل نينوى وتلعفر، وقد اشترطوا حذف فقرة التصويت على اعتبار حلبجة محافظة عراقية مقابل دخول نوابهم إلى قاعة الجلسة.
ويوم السبت، طالب رئيس كتلة "بدر" النيابية، النائب مهدي تقي الآمرلي، مجلس النواب والحكومة المركزية بتضمين مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، أقضية طوزخورماتو في صلاح الدين، وتلعفر في نينوى، والفاو في البصرة وغيرها من الأقضية، ومن ثم إدراجه على جدول أعمال المجلس، لغرض التصويت عليه.
من جهته، حث رئيس كتلة "الآمال" النيابية ياسر هاشم الحسيني، على تحويل كل من سامراء والدجيل وبلد وقضاء الصويرة والوحدة والمدائن وبغداد الجديدة ومدينة الصدر، إضافة إلى طوزخورماتو وتلعفر والفاو، إلى محافظات.