نواب يطالبون بعشرات المحافظات مقابل استحداث "حلبجة" كرابع محافظة لكردستان العراق

ثار جدل، مساء الأحد، بين أعضاء البرلمان العراقي خلال فقرة التصويت على اعتبار مدينة "حلبجة" رابع محافظة لإقليم كوردستان، والـ19 لجمهورية العراق، وسط مطالبة نواب بتحويل عدد من المدن والأقضية الأخرى إلى محافظات.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وافق منتصف آذار/مارس الماضي، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.